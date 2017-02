PM define ações de enfrentamento imediato ao crime organizado

O Subcomandante Geral da Polícia Militar do Acre reunido com os comandantes de CPO’s, Batalhões de área e Diretoria de Ensino para definir ações de enfrentamento imediato às ações criminosas.

O reforço do policiamento será feito através do emprego dos Alunos do Curso de Oficiais Administrativos – CHOA, do efetivo policial da Prefeitura Municipal, Gabinete Militar e policiais militares na folga de todos os Batalhões de área, BOPE, BPA e BPTRAN, que serão escalados nos ônibus e nos locais de maior índice de criminalidade levantados pela Assessoria de Inteligência da PM.