Semana de Comunicação será realizada em Rio Branco

Abrangendo temas como a influência das redes sociais nas notícias, direitos autorais e novas ferramentas, a 2a Semana de Comunicação do Acre será realizada entre os dias 20 e 24 de março, em Rio Branco.

Na tarde desta terça-feira, 14, o presidente do Sindicato dos Jornalistas (Sinjac), Victor Augusto Farias, e o fotógrafo da diretoria de Comunicação do Ministério Público (MP/Ac), Eduardo Duarte, estiveram reunidos com a secretária de Comunicação Andréa Zílio para afinar os detalhes e fechar parceria.

Como parte do evento, haverá palestras e oficinas com a participação de profissionais locais e nacionais. Além disso, o evento será aberto com o Prêmio Chalub Leite, no dia 20, cujas inscrições estão encerradas, e finalizado com a festa de premiação do MP, dia 24. Os jornalistas interessados podem se inscrever até 3 de março, no site da instituição.

“Foi um formato que adotamos ano passado, que surgiu com o objetivo de agregar as duas atividades e unir esforços entre os órgãos. Como os prêmios são semelhantes, porém não concorrentes, decidimos repetir o modelo neste ano”, diz Duarte.

A ideia é de que não só estudantes e profissionais participem, mas também os cidadãos que tenham curiosidade em conhecer mais sobre o setor. “Serão oferecidas trocas de experiências entre jornalistas atuantes há muito tempo e os que estão entrando agora, além discutir vivências do dia a dia”, ressalta Farias.

Andréa destaca que a semana trará um momento de reflexão sobre os caminhos que a comunicação segue: “Esse tipo de ação é fundamental para a valorização da categoria e o reconhecimento da profissão. O governo do Estado acredita no fortalecimento da atividade jornalística para uma comunicação democrática”.