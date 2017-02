TCE: Escola de Contas realiza planejamento estratégico para o biênio 2017-2018

Entre os dias 14 e 15 de fevereiro, servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) participaram do planejamento estratégico para o biênio 2017-2018 da Escola de Contas da instituição. Na ocasião, se fez presente cada representante de um setor da Corte de contas, conselheiros e Ministério Público de Contas. Durante o planejamento foram realizadas diversas atividades que apontaram erros, acertos, metas e futuras diretrizes da Escola, além de pontuarem o que pode ser melhorado durante a gestão.

De acordo com a diretora da Escola de Contas, a conselheira Dulcinéa Benício, o evento faz parte do planejamento para os próximos dois anos.

“Fizemos um convite a todos os integrantes do Tribunal de Contas, auditores, conselheiros, membros do Ministério Público de Contas e conselheira substituta, para que juntos possamos pensar e planejar as ações da Escola para os próximos dois anos. Com essa ação esperamos que a Escola de Contas seja a representação do desejo de todos os que integram essa instituição. Foram dois dias de reflexão, de planejamento, e esperamos racionalizar as ações para que a nossa Escola ajude o tribunal na sua missão principal que é exercer com qualidade o controle das unidades gestoras das instituições e também que a Escola seja uma referência de ensino para os nossos jurisdicionados, de aprendizagem para toda a área técnica de atuação do Tribunal”, enfatiza.

Criada em 19 de fevereiro de 2004 pela Resolução N.º 051, na gestão do então Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, em comemoração aos 15 anos de fundação da Corte. A Escola de Contas foi criada com o objetivo de promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos Membros e Servidores desta Corte, jurisdicionadas, estendendo-se também a sociedade civil. Desta forma, compete a Escola de Contas, dentre outras atribuições, a promoção de cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional, com atividades de treinamento e desenvolvimento técnico nas áreas de atuação do Tribunal de Contas, a capacitação de servidores e agentes da Administração Pública, conforme necessário.

A Escola de Contas é diretamente ligada ao Gabinete da Presidência, a qual não conta com dotação orçamentária específica, e funciona no prédio do próprio Tribunal de Contas. A equipe é enxuta: conta apenas com a Conselheira Diretora, duas servidoras do quadro permanente e uma estagiária.

Assessoria de Comunicação/Tribunal de Contas do Estado do Acre.