Desmoronamento engole avenida e ameaça casas

Um trecho da Avenida Rio Juruá, que corta toda região do Miritizal, no segundo distrito de Cruzeiro do Sul precisou ser interditada totalmente para passagem de veículos e de pedestres devido, ao desbarrancamento no local. Pelo menos duas moradias, construídas em madeira, já foram desmontadas e serão construídas em outros locais.

A erosão, inclusive, engoliu a camada asfáltica e destruiu toda rede de distribuição de água tratada do Depasa.

Segundo Célia Gomes, presidente da associação de moradores do bairro, mais residências estão ameaças pelo desbarrancamento da encosta do rio.

“Tem outras residências na mesma situação, o risco aqui é grande, a qualquer momento o rio pode encher novamente e levar as moradias das pessoas. Peço às autoridades que olhem atentamente para o Miritizal, o pouco de asfalto que tinha a correnteza levou e agora ficamos sem acesso para passagem dos moradores”, contou.

Segundo Célia, a ajuda prometida pela prefeitura tem demorado bastante, por conta disso, os próprios moradores tomaram a iniciativa e desmontaram suas casas.

Na manhã de hoje, equipes do Depasa tiveram que reconstruir toda rede de distribuição de água tratada da comunidade.

Nossa reportagem não conseguiu o contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Com informações JuruáOnline.