Detran vai implantar posto de atendimento em Capixaba

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Pedro Longo, reuniu-se, na terça-feira, 14, na sede do órgão, com o prefeito de Capixaba, Zé Augusto, e o gerente da 7ª Circunscrição Regional de Trânsito de Senador Guiomard (Ciretran), Ermando José de Souza, para tratar sobre a implantação de uma Ciretran no município.

A medida é uma parceria do governo do Estado com a prefeitura para que os moradores tenham facilidade no acesso a serviços como registro e transferência de veículos, emissão e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), apresentação de recurso às multas eventualmente aplicadas, licenciamento, emplacamento, dentre outros.

“Essa parceria vai ser de extrema importância para que a população não precise se ausentar do município para resolver procedimentos”, disse o prefeito de Capixaba.

Atualmente quem precisa realizar qualquer serviço, deve se deslocar até o núcleo do Detran em Senador Guiomard ou na capital, Rio Branco.

“Capixaba é mais um município que recebe o núcleo do Detran para facilitar o atendimento à população. Com isso, o departamento espera gerar maior praticidade e agilidade na prestação de serviços públicos”, explica Longo.

A previsão é de que a 13ª Circunscrição Regional de Trânsito seja instalada em Capixaba até o fim do mês de março.