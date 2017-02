A subida repentina do Rio Acre, em Assis Brasil, resultou na remoção de oito famílias de suas residências, segundo informações da Defesa Civil Estadual. O manancial, que ultrapassou a cota de alerta (11,30 metros), registrou na manhã desta quarta-feira, 15, a marca de 11,38 metros.

A enchente do Rio Acre no município se iniciou na última segunda-feira, 13, em decorrência do grande volume de chuva na região. Duas famílias foram acomodadas em escolas públicas.

Nesta manhã, pôde-se observar a desaceleração de subida do nível do Rio Acre no município, indicando uma possibilidade de estabilidade da cota. Outro dado positivo é a ausência de chuva nas últimas 12 horas.

O governo do Estado, por meio da Comissão de Gestão de Riscos Ambientes (CEGdRA), tem monitorado e acompanhado a situação. Todos os alertas e orientações também foram repassados à Prefeitura de Brasileia, uma vez que as águas devem atingir a cidade.

“Em Assis Brasil, tudo indica que as coisas estão se normalizando, uma vez que o rio reduziu sua velocidade de subida. Agora as atenções estão voltadas para Brasileia. Estamos monitorando o comportamento das águas. Estima-se que no município o nível do Rio Acre chegue a 11 metros”, explicou a diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Vera Reis.

Nesta manhã, o Rio Acre, em Brasileia, registrou a cota de 8,15 metros. A Defesa Civil Estadual monitora a situação. No município a cota de alerta é de 9,80 metros, enquanto a de transbordamento é de 11,40 metros.

Rio Branco

Na capital a situação segue normalizada. As fortes chuvas resultaram na elevação de 20 centímetros do nível do Rio Acre, que registrou nesta quarta-feira a cota de 7,80 metros. As precipitações ocasionadas nas cabeceiras estão elevando as águas gradativamente, ao longo de toda a bacia do Rio Acre.

Já o Riozinho do Rôla, afluente do Rio Acre, apresenta sinais de vazante. Sua cota saiu de 9,42 metros para 9,33 metros, registrados hoje. A previsão de chuva no Baixo Acre é moderada, não influenciando no aumento do nível dos rios.

“Como choveu concentradamente e o rio subiu muito em Assis Brasil, essa água deve chegar a Rio Branco neste fim de semana. A elevação do rio será considerável”, frisou o coronel George Santos, coordenador da Defesa Civil Municipal.