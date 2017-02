Prefeitura de Sena Madureira realiza ação conjunta para fiscalização bares, restaurantes e supermercados da cidade

Em ação conjunta, a Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar começarão a percorrer na tarde desta quarta-feira (15) alguns estabelecimentos comerciais da cidade.

Segundo o coordenador da ação, Tarsis Queiroz, essa fiscalização será a primeira do ano e tem como finalidade conferir se os estabelecimentos estão regularizados perante os órgãos responsáveis, assim como verificar a qualidade do serviço oferecido aos consumidores. “O intuito é fiscalizar e orientar os comerciantes a regularizarem seus estabelecimentos, com as taxas e documentações em dia”.