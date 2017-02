Aulas de hidroginástica são oferecidas gratuitamente

Melhoras no condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório e muscular. Estes são alguns dos benefícios que a aula de hidroginástica propicia aos idosos. Pensando nisso, em uma parceria entre as secretarias de Esporte Estadual e Municipal, a atividade é oferecida gratuitamente à comunidade no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) do São Francisco.

Ao todo, mais de 60 pessoas participam das aulas, oferecidas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 9 horas.

Uma delas é Alzira de Brito, de 80 anos, que frequenta o centro há pouco tempo e conta que já percebe a diferença em seu corpo: “Tive osteoporose, o que deixa meus ossos mais fracos. Com a aula, sinto que eles ficam mais fortes”, afirma.

Diz ainda que a única complicação é o transporte. “Ás vezes venho até de moto com minha filha, mas nem sempre ela pode, por conta do trabalho. Mas agora tenho colegas aqui da aula que sempre oferecem carona e não me deixam faltar”, relata.

O professor de hidroginástica Antoniel Afonso de Souza conta que, além dos idosos, pessoas com deficiências físicas também participam: “Fazemos aqui avaliações que são acompanhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, e a partir disso, podemos observar a evolução que as aulas proporcionam aos que participam, principalmente em questões de flexibilidade e respiração”.

Atividades extras

Outras atividades são oferecidas no Ceja: jiu-jitsu, aeróbica, forró, hip hop, taekwondo, natação, oficina de MC, academia comunitária e capoeira.

De acordo com Augusto Maia, coordenador da instituição, as inscrições são gratuitas e a faixa etária é a partir de 10 anos. “Quem tiver interesse, basta preencher uma ficha disponível na secretaria do Ceja São Francisco. Todas as aulas são grátis, e a única coisa que pedimos é que cada um traga seu próprio material de acordo com cada atividade”, diz.

Além disso, as matrículas para o Bombeiro Mirim 2017 daquela regional estarão abertas nos dias 6, 7 e 8 de março, e podem participar crianças entre 12 e 14 anos.

Para efetivar a inscrição, basta os pais ou responsáveis portarem o próprio documento de identificação, a declaração escolar do aluno, o atestado médico de aptidão física, comprovante de endereço (original e cópia), certidão de nascimento, RG ou CPF e uma foto 3×4.