Acre dá apoio para crédito rural em projetos de assentamento

Apesar da quebra de contrato do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater) para assistência técnica, o governo do Estado mantém o compromisso, com os produtores rurais, de prestar apoio aos projetos de assentamento (PA). Parte dos resultados desse trabalho pôde ser visto durante o anúncio de crédito para 27 famílias do PA Antônio de Holanda, no Bujari, nesta terça-feira, 14.

Reunidos com os assentados, estiveram presentes a presidente da Emater, Socorro Ribeiro, o superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro, e técnicos das instituições. As famílias contempladas receberão um crédito de R$ 3 mil reais pela linha Fomento Mulher. O governo do Estado tem papel relevante nisso, pois são os técnicos da Emater que elaboram os projetos com cada família, e também são responsáveis por realizarem os laudos que comprovam a aplicação do recurso.

”É uma determinação do governador Tião Viana que nós, da Emater, não deixemos essas famílias sem assistência. Esse tipo de crédito é muito importante, pois as mulheres vão aplicar na produção que gera renda para a família”, afirma Socorro. A presidente falou ainda sobre alguns encaminhamentos para melhorar as ações na comunidade, como a organização de turmas com assuntos afins para palestras e minicursos com profissionais de cada área, o que pode potencializar a quantidade de famílias produtoras.

“Essa é só a primeira liberação de crédito deste ano, um investimento no valor de mais de R$ 100 mil. Após resolução do bloqueio imposto pelo Tribunal de Contas da União, vamos reorganizar o calendário de liberação de créditos para os próximos meses”, afirma o superintendente.

A agricultora Maria Albertina Maia já tem destino certo para seu investimento, um tanque para criação de peixes. Junto com o marido, cria quatro filhos com o trabalho na horta e a criação de animais, participando em feiras em Rio Branco e no Bujari. O açude que pretende construir deve irrigar seu plantio e aumentar sua produção. “Para mim, aqui estou no paraíso. Eu compro só o básico e o resto eu tiro da terra”, diz a produtora, sem esconder a felicidade.

Crédito para produção

Segundo o engenheiro agrônomo do Incra Marcio Alecio, o Acre foi o estado que mais aplicou crédito rural no ano de 2016. Essa é uma atividade que contribuiu para o fortalecimento da agricultura familiar e que dá segurança e incentivo para evolução dos cultivos e criações de animais, gerando renda para os colonos.

Para a aplicação desses créditos, é essencial a participação dos técnicos da Emater e da Secretária de Agricultura Familiar do Acre (Seaprof), tanto para a elaboração dos projetos quanto para a orientação nas técnicas adotadas para produção.