Cleo Pires posa nua e sensualiza na cama. Confira!

Cleo Pires causou maior frisson na internet após compartilhar nesta quarta-feira (15) uma foto em que aparece completamente nua. As informações são do Ego.

No registro, a atriz aparece toda sensual deitada na cama com os seios cobertos apenas com um adesivo em formato de coração.

“Beije meu coração mal colocado pós dia dos namorados”, brincou ela na legenda da imagem.

A foto dividiu opiniões dos seguidores da atriz. “A atriz mais gata que existe na TV brasileira”, elogiou um internauta.

“Para que tanta exposição? Tá linda, mas desnecessário fazer isso”, questionou outro seguidor.

E você, internauta, o que achou do clique?