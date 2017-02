Veja o resumo das principais notícias

STF nega liberdade a Eduardo Cunha

Por oito votos a um, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, nesta quarta-feira, liberdade ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A sessão na Corte deliberou a respeito de um recurso contra a prisão preventiva de Cunha, determinada pelo juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba.

Lula lidera com 30,5% dos votos em eventual disputa em 2018

Segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira, Lula apresenta hoje 30,5% das intenções de votos contra 11,8% de Marina Silva; 11,3% do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Reprovação a Temer sobe para 62%

A reprovação ao presidente Michel Temer subiu de 51% em outubro para 62% na pesquisa realizada pelo instituto MDA por encomenda da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

PF faz operação contra desvios de recursos públicos na UFPR

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Research com o objetivo de apurar a prática de desvio de recursos públicos destinados à Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Dólar cai 1% e fecha no menor valor em 20 meses

O dólar caiu 1% nesta quarta-feira, indo ao patamar de 3,06 reais e no menor nível desde junho de 2015, com o investidor mais aliviado diante da cena política brasileira.

FGTS: primeiro dia de atendimento ampliado tem dúvidas e planos

Uma longa fila tomava conta da calçada da rua Silva Bueno, no Ipiranga, onde fica a agência da Caixa Econômica Federal, na manhã desta quarta-feira. A maior parte dela buscava respostas para suas dúvidas sobre a possibilidade de resgatar valores de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ligações entre telefones fixos e celulares vão ficar mais baratas este mês

As tarifas das ligações locais e interurbanas feitas de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas a partir do dia 25 deste mês. Valores das chamadas locais terão redução de 16,49% a 19,25%. Já para as ligações interurbanas, a queda será de 7,05% a 12,01%.

Astrônomos garantem: mundo ‘não acaba quinta’

Desde janeiro deste ano, quando o jornal britânico Daily Mail publicou uma polêmica entrevista com o suposto astrônomo russo Dyomin Damir Zakharovich, boatos de que um asteroide gigante pudesse colidir com a Terra no dia 16 de fevereiro – esta quinta-feira – vêm se espalhando por mídias de todas as partes do globo.

Campanha de Donald Trump falou com a espionagem russa

Membros da campanha eleitoral de Donald Trump e outros assessores mantiveram repetidos contatos com agentes de inteligência russos durante o ano anterior às eleições presidenciais, conforme divulgou The New York Times.

Mistério cerca assassinato de Kim Jong-nam, meio-irmão e ‘rival’ do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un

Kim Jong-nam esperava um voo para Macau, na China, na segunda-feira, quando uma mulher cobriu seu rosto com um pano que queimou seus olhos. A morte foi decretada horas depois, informaram autoridades malaias. Nesta quarta-feira, a imprensa internacional noticiou que uma mulher foi presa na manhã de terça-feira por suspeita de envolvimento na morte. Ela foi identificada como a vietnamita Doan Thi Huong, de 28 anos.

Justiça da França pede nova perícia sobre queda do voo Air France-447

A Justiça da França solicitou uma nova perícia independente sobre as causas da queda do voo Air France-447, entre o Rio de Janeiro e Paris, em 2009, depois que famílias de vítimas denunciaram o parecer técnico anterior não foi imparcial o suficiente ao analisar as falhas do Airbus A-330 que caiu no Oceano Atlântico.

25 toneladas de dinheiro venezuelano encontradas no Paraguai

A polícia do Paraguai apreendeu tanto dinheiro venezuelano na cidade de Salto del Guairá, na fronteira com o Brasil, que até agora só conseguiu saber o peso das notas de bolívar: 25 toneladas.

Filhotes orfãos de tigre ‘adotam’ mãe de pelúcia

Bebês rejeitavam leite de mamadeiras manuseadas por humanos até serem apresentados a boneco.

