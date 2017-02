Confira o que foi destaque na rodada nessa quarta-feira

A noite de quarta-feira foi repleta de partidas por diferentes torneios, como Libertadores, Copa do Brasil e estaduais. Confira o resumão.

BOTAFOGO 1 x 0 OLÍMPIA

Gol: Rodrigo Pimpão

O Alvinegro superou a ausência de Montillo, que se lesionou no início, e com muito afinco buscou o resultado diante dos paraguaios. Mais uma vez, o herói foi Rodrigo Pimpão, que aplicou uma bicicleta para fazer o gol da vitória.

SANTOS 1 x 3 SÃO PAULO

Gols: Copete; Luiz Araújo (2) e Cueva

O primeiro tempo virou 1 a 1. Para o segundo, Rogério Ceni tirou do banco Luiz Araújo que, inspirado, balançou as redes duas vezes para garantir a vitória do Tricolor. Com o resultado, o técnico Rogério Ceni segue sem perder em clássicos – na Flórida Cup, ele empatou com o Corinthians e ganhou nos pênaltis.

ATLÉTICO-PR 3 x 3 DEPORTIVO CAPIATÁ

Gols: Pablo e Felipe Gedoz (2); Noguera e Néstor González (2)

Um jogo de muita emoção na Arena da Baixada, pela terceira fase da Libertadores. O Furacão saiu na frente, cedeu empate no primeiro tempo e, no segundo, uma exurrada de gols. O time paranaense vencia até o final, mas novamente, aos 43, permitiu o empate.

CORINTHIANS 1 x 0 NOVORIZONTINO

Gol: Pablo

A Arena Corinthians recebeu o pior público de sua história para a partida do Campeonato Paulista. As cerca de 11 mil testemunhas viram um time ainda apático que venceu, mas não convenceu.

VOLTA REDONDA 1 x 2 CRUZEIRO

Gols: Higor Leite; Robinho e Alisson

A Raposa passou à segunda fase da Copa do Brasil em um jogo que poderia ter sido mais tranquilo. Agora, os mineiros têm pela frente o Botafogo-PB.

PRINCESA DO SOLIMÕES 0 x 2 INTERNACIONAL

Gols: Brenner e Valdivia

Necessitando apenas do empate, o Colorado não fez um bom primeiro tempo mas voltou mais empolgado no segundo, quando a vitória se desenvolveu. O resultado classificou os gaúchos para a segunda fase da Copa do Brasil.

GLOBO FC 2 x 5 FLUMINENSE

Gols: Gláucio e Dênis; Wellington Silva, Lucas, Henrique Dourado (2) e Gustavo Scarpa

O Tricolor jogou bem e avançou sem sustos à segunda fase da Copa do Brasil. O grande momento da partida foi o gol de Gustavo Scarpa, que acertou um chutaço de antes do meio de campo.