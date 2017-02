Saldo do FGTS no Acre é expressivo

Os 53,8 mil trabalhadores acreanos com contas inativas do Fundo de Garantia Sobre o Tempo de Serviço (FGTS) terão nada menos que R$44,5 milhões a receber a partir do dia 10 de março próximo, data em que estão autorizados os saques.

Parece muito dinheiro mas na verdade esse valor é o segundo menor. Só perde para Roraima, onde 39,9 mil trabalhadores terão R$32,1 milhões para sacar do FGTS. O Estado de São Paulo concentra um terço dos 30,2 milhões de trabalhadores com direito a sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS este ano, segundo dados da Caixa divulgados esta semana. Já o saldo das contas inativas dos trabalhadores de São Paulo soma 43,8% dos R$ 43,6 bilhões disponíveis para o saque em todo o país, ou R$ 19,1 milhões.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram 63,1% de todo o volume disponível para saque das contas inativas no país. Na outra ponta, Acre, Tocantins e Alagoas somam menos de 1% do saldo que poderá ser resgatado. O governo anunciou em dezembro que os trabalhadores com contas inativas do FGTS até o fim de 2015 terão direito a sacar o dinheiro. Segundo a Caixa, os regates obedecerão a um calendário de saques que terá início no dia 10 março e será encerrado no fim de julho, de acordo com o mês de aniversário.