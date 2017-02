Publicado Decreto que cria Superintendência do DNIT no Acre

Hoje é um dia histórico para nosso Acre. Foi publicado no Diário Oficial da União, o Decreto que cria a Superintendência do DNIT no Acre. Uma vitória de todo nosso povo, com apoio do senador Gladson Cameli que se empenhou para garantir essa conquista.

A partir de agora, as decisões importantes do DNIT serão tomadas pela nossa superintendência, não vamos mais ter que depender de Rondônia.

Dessa forma, nós conseguiremos dar mais celeridade na execução das obras que estão sendo realizadas no Acre, o que também facilitará a fiscalização dos serviços.

“Meu gabinete estará sempre à disposição para continuar trabalhando pelo bem do nosso povo”, disse deputado Nicolau Junior.