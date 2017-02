Nível do Rio Acre reduz em Assis Brasil e eleva cota na capital

O nível do Rio Acre em Assis Brasil se reduziu em mais de três metros nas últimas 24 horas, registrando nesta quinta-feira, 16, a cota de 7,75 metros. No município, o manancial que chegou a desabrigar famílias encontra-se abaixo da cota de alerta – 11,30 metros.

Entretanto, as águas elevaram os níveis do rio em Brasileia, que registrou nesta manhã a marca de 9,63 metros, e Rio Branco, que apresenta a cota de 9,73 metros – quase dois metros de diferença com relação à medição de ontem.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, (CPTEC/Inpe), não há previsão de chuvas para a região do Baixo Acre nos próximos dois dias.

Contudo, diante do comportamento do Rio Acre em Brasileia, ainda existe a possibilidade de o manancial atingir cotas elevadas em Xapuri e Rio Branco. A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros seguem monitorando a situação.

“Estamos recebendo a água de Assis Brasil. A previsão é de que, aqui, o Rio Acre chegue próximo à cota de alerta. Mas estamos preparados para atuar em qualquer cenário”, frisou o coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, George Santos.

A cota de alerta do Rio Acre, na capital, é de 13,50 metros. Caso o manancial atinja a cota de 12 metros, iniciam-se os procedimentos administrativos do Plano de Contingência, da Prefeitura de Rio Branco.

Já em Brasileia a cota de alerta é de 9,80 metros. A Defesa Civil Estadual segue acompanhando a situação.