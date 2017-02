Via Chico Mendes ganha faixa elevada de pedestre

A pedido da Prefeitura de Rio Branco, o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN está construindo uma Faixa Elevada de Pedestre na Via Chico Mendes, próximo à Panificadora Pertutti, o que vai garantir maior segurança para quem atravessa a via naquela região que tem grande circulação de veículos. Nesta quinta-feira, 16, o prefeito Marcus Alexandre, diretores do DETRAN, da RBTRANS e o vereador Raimundo Neném, que fez a indicação para a construção da faixa, estiveram no local verificando o andamento da obra.

“Temos que agradecer e parabenizar o DETRAN que está utilizando essa Faixa Elevada em alguns pontos da cidade, proporcionando maior segurança para os pedestres. Essa parceria nossa com o DETRAN, por meio da RBTRANS, vai continuar em outros locais de grande fluxo, onde houver necessidade das faixas”, destacou o prefeito.

A diretora de Operações do DETRAN, Shirley Torres, explica que o órgão já construiu quatro Faixas Elevadas de Pedestres (lombofaixa): em frente à CONTAX, no Parque de Exposições, em frente ao Ibis Hotel, na Gameleira e agora na Via Chico Mendes. “Nesse ponto, em seis meses, aconteceram dois acidentes com vítimas fatais. Por isso e devido ao pedido da Câmara, por meio da Prefeitura, estamos fazendo esse Elevado, que tem como característica a possibilidade de cadeirantes passarem por ela”, ressaltou a diretora, lembrando que o DETRAN vai licitar a construção de novas Faixas com esta.

O vereador Raimundo Neném, que fez a indicação para a construção da Faixa na Via Chico Mendes, ressaltou a importância de obra. “Este dispositivo no trânsito parece ser tão simples, mas salva vidas. Por isso, agradecemos o empenho do prefeito Marcus Alexandre e da equipe do DETRAN em atender nosso pedido e executar o serviço”.

Faixa Elevada De Pedestres

As Faixas Elevadas de Pedestres foram criadas por meio da Resolução 495 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, em junho de 2014. Sua finalidade é permitir que o pedestre não necessite mudar o nível em que se encontra, para atravessar a via, o que facilita a mobilidade de pessoas com restrições físicas, crianças e idosos, cadeirantes. Ao invés do ser humano ter que descer ao nível da pista e depois retornar ao da calçada é o veículo que se vê obrigado a diminuir a velocidade pelo obstáculo que é colocado a sua frente.

A faixa elevada para travessia de pedestres pode ser implantada somente em trechos de vias que apresentem características operacionais adequadas para tráfego em velocidade máxima de 40 km/h, seja por suas características naturais ou por medidas para redução de velocidade.