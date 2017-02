Ruas no Tucumã, Mocinha e Xavier Maia são recuperadas

O inverno amazônico se mantém rigoroso, com chuvas diárias, mas a Prefeitura de Rio Branco, através da EMURB, segue recuperando a malha viária da capital. Nesta quinta-feira, 16, a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) realiza serviços com a operação de tapa-buracos nos bairros Tucumã, Mocinha Magalhães, Xavier Maia e também nas proximidades da Cidade da Justiça.

No Mocinha Magalhães, o trabalho é feito nas ruas Melancia, Laranja e do Tucumã. Já no Conjunto Tucumã, é feito o tapa-buracos na Rua Norte, que liga a localidade ao Mocinha. No Conjunto Xavier Maia, a equipe da EMURB recupera o asfalto da Avenida Brasil, via principal do bairro e corredor de ônibus.

O encarregado da EMURB, Lindomar Marques, cita que, em todos os bairros, a ordem do prefeito Marcus Alexandre é de priorizar as vias por onde passam os ônibus e principais acessos às localidades. “Temos que garantir que os ônibus possam circular em todo o bairro e que os moradores possam chegar sem problemas em suas casas”.

A EMURB tem atuado initerruptamente durante o período de chuvas não só com a manutenção viária, mas também, em parceria com a Secretaria de Obras, na construção e implantação de dispositivos de drenagem.

Mensalmente são utilizados cerca de duas mil toneladas de asfalto na recuperação da malha viária de Rio Branco, serviços feitos com recursos próprios do município.