Operação de limpeza contra a dengue continua na capital

Seguindo as orientações da secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) sobre as localidades com maior infestação do mosquito Aedes aegypti nos bairros, a secretaria de Serviços Urbanos (SEMSUR) prossegue com a Operação de Limpeza Contra a Dengue, desencadeada desde o dia 2 de janeiro. Nesta quinta-feira, 16, as equipes da SEMSUR atuam nos bairros Preventório e Alzira Cruz, no Segundo Distrito, próximo à Cidade Nova.

Para os moradores, a Ação significa uma boa oportunidade de manter os quintais limpos e ter as ruas de suas localidades sem lixo e entulho. Morador do Alzira Cruz, o motorista Juarez Marques diz que, assim que foram avisados do recolhimento do entulho, os moradores se apressaram em limpar seus quintais. “A gente sabe que esse serviço da SEMSUR seria pago se não fosse essa Ação Contra a Dengue. O bom é que cada um faz sua parte e fica tudo limpo: os quintais e as ruas”, concluiu.

Desde o início da Ação, a SEMSUR já retirou das ruas da capital mais de três mil toneladas de lixo e entulho. Até agora, a SEMSUR já conclui o trabalho de roço, capina e recolhimento dos entulhos nos bairros Universitário I, II e III, Boa Vista, Cidade Nova e Seis de Agosto e o serviço segue de forma simultânea em várias localidades da capital.

Redução de mais de 70% dos casos de dengue

As ações conjuntas da Prefeitura de Rio Branco contra o mosquito Aedes aegypti, que inclui o trabalho dos Agentes de Endemias na eliminação dos focos do mosquito, em parceria com a SEMSUR, que limpa os bairros onde há infestação, resultaram na redução de 73 por cento no número de casos suspeitos de dengue comparando à segunda semana de janeiro de 2017 com o mesmo período do ano passado.

Em 2016 foram registrados 388 casos suspeitos. Este ano foram 103 registros, segundo o boletim número 2 do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.