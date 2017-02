Maioria dos brasileiros desaprova indicação de Moraes

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (16) aponta forte rejeição à indicação do ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, 58,4% dos entrevistados dizem ser contrários à nomeação de Moraes ao STF. Outros 20,5% apoiam o ministro, enquanto 21% não souberam responder à pergunta ou preferiram não opinar. As informações são da revista Veja.

A fim de garantir aprovação na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Moraes tem recorrido a políticos investigados na Operação Lava Jato, como Edison Lobão (PMDB-MA) — presidente da CCJ–, e o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL).