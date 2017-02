Governo do Acre entrega para presídios radiocomunicadores

Com investimento de mais de R$ 100 mil, o governo do Acre realizou a compra de 120 rádios comunicadores para o sistema prisional do Estado. Na manhã desta sexta-feira, 17, os novos equipamentos foram entregues aos diretores das unidades prisionais.

Os aparelhos irão atender as necessidades básicas de comunicação no ambiente prisional, melhorando assim a rotina penitenciária na comunicação entre os agentes penitenciários, setores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e as polícias.

A expectativa é de que os agentes penitenciários já possam utilizar os rádios na próxima segunda-feira. “Esses investimento fazem parte do reaparelhamento e modernização do sistema prisional”, explicou o diretor-presidente do Iapen, Martin Hessel.

Hessel ressalta ainda que os aparelhos são modernos, ou seja, quando o sinal de rádio, que é analógico, migrar para o sinal digital, os aparelhos vão acompanhar a inclusão do novo sistema.

Para o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, isso demonstra a atenção do governo do Estado com o sistema prisional. “Este é o primeiro de uma série de investimentos do governo para fortalecer a segurança orgânica dos servidores do Iapen e dos reclusos”, enfatizou.