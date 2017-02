Detran/AC inicia na segunda-feira (20), a campanha “Carnaval Seguro”

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) lança na próxima segunda-feira, 20, a campanha Carnaval Seguro. A atividade será realizada no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Omar Sabino e encerrará no dia 28 de fevereiro, quando acaba o período de carnaval.

A intenção é sensibilizar a população que vai participar das festas carnavalescas, sobre a necessidade da adoção de comportamentos seguros no trânsito, dando ênfase às conseqüências da associação de bebida alcoólica e direção.

Por meio de breves diálogos a equipe de educadores do Detran, pretende transmitir um clima de paz e segurança, chamando a atenção dos cidadãos para os riscos de acidentes nesse período festivo, além da distribuição de material educativo.

Trinta educadores de trânsito realizarão abordagens a condutores e pedestres pelas principais vias de Rio Branco, estabelecimentos comerciais e locais de grande concentração de pessoas.