Polícia Civil realiza operação e cumpre 11 mandados judiciais

A Polícia Civil iniciou na madrugada desta sexta-feira, 17, ação de cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão.

Três pessoas foram presas e outros três menores, apreendidos por envolvimento em crimes de tráfico de drogas, receptação e homicídio em bairros da parte alta de Rio Branco e em Porto Acre.

Os menores – dois com 17 e um com 16 anos – foram apreendidos em ação desencadeada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) em conjunto com a Delegacia da 5ª Regional, unidade onde foram apresentados.

Dois deles possuem medida de internação em aberto e o outro responde por três homicídios e é investigado pelo cometimento de mais duas tentativas.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados judiciais. As ações fazem parte das políticas de repressão e prevenção a novos crimes da Polícia Civil.

A delegada Elenice Frez ressaltou o trabalho dos policiais da Depca. “Conseguimos realizar prisões que podem elucidar vários crimes cometidos na cidade de Rio Branco. As investigações continuam no sentido de identificar e prender mais pessoas envolvidas em crimes.”

Para o coordenador da 5ª Regional de Polícia, delegado Cleilton Videira, a ação é resultado do planejamento das atividades de gestão da Segurança Pública no combate à criminalidade.

“Esta ação é uma continuação das medidas adotadas pela Secretaria de Segurança, cujo trabalho integrado resulta nas prisões de pessoas que atentam contra a paz social”, finalizou Videira.