Aulas da rede pública estadual do Acre começam no próximo dia 20

As aulas dos alunos da rede pública estadual dos 22 municípios acreanos começam na próxima segunda-feira, 20. Na zona rural o início do ano letivo está previsto para o dia 6 de março.

Em todo o estado estão matriculados 154.816 alunos. Desses, 119 mil estarão de volta à rotina escolar em uma das 171 escolas urbanas da região. Só na capital são 74.283 mil estudantes. Os demais alunos são das 443 instituições rurais.

De acordo com a coordenadora de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), Silzete Lima, além da zona rural, as escolas de tempo integral e militar também não iniciarão na segunda-feira. “Temos exceções, pois algumas escolas estão passando por ajustes e adequações para receber melhor os nossos alunos. Mas estamos trabalhando para que comece já no início de abril”, explica.

Abertura

O secretário de Educação, Marco Brandão, fará oficialmente a abertura do ano letivo na segunda-feira, na Escola Estadual Ramona Mula de Castro, em Rio Branco. A solenidade será realizada às 13h30.