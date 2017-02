Veja o resumo das principais notícias de hoje

Carlos Velloso recusa convite e não será ministro da JustiçaO ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso recusou nesta sexta-feira, 17, o convite do presidente da República, Michel Temer, para comandar o Ministério da Justiça.

MPF pede que Paulo Roberto Costa perca benefícios de delaçãoO Ministério Público Federal pediu ao juiz Sérgio Moro que não conceda ao ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa os benefícios da delação premiada acertados para o processo em que ele é acusado de obstrução da Justiça.

Fachin arquiva inquérito contra Collor e Lindbergh Farias na Lava JatoO ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou inquéritos instaurados contra o senadores Fernando Collor (PTC-AL) e Lindbergh Farias (PT-RJ) no âmbito da Operação Lava Jato.

Relator da Lava Jato faz dura crítica a foro privilegiadoO ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte, disse hoje (17) que o foro privilegiado é “incompatível com o princípio republicano”.

Nordeste corre contra o tempo para salvar cidades assoladas pela seca (FOTO)O Nordeste árido do país está enfrentando sua pior seca que se tem registro, e Campina Grande, que tem 400 mil habitantes que dependem do reservatório, está ficando sem água.

Gastos com viagens no exterior crescem 88% em janeiro, diz BCOs gastos com viagens no exterior dos brasileiros tiveram alta de 87,9% em janeiro ante o mesmo mês do ano anterior, indo de 840 milhões de dólares para 1,578 bilhão de dólares. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central.

PSOL recorre, e plenário do STF irá decidir sobre Moreira FrancoO PSOL entrou com recurso nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão de Celso de Mello que manteve a nomeação de Moreira Franco (PMDB) como ministro do governo Michel Temer, o que irá levar a discussão sobre o caso para o plenário da Corte, que reúne os 11 ministros do tribunal.

Kraft oferece R$ 431 bilhões por fusão; e Unilever recusaA empresa de alimentos e bebidas americana Kraft Heinz fez uma proposta de fusão, envolvendo 143 bilhões de dólares (431 bilhões de reais) para a companhia anglo-holandesa dos bens de consumo Unilever.

Ministro da Cultura discute com escritor em premiaçãoO escritor Raduan Nassar fez um discurso explosivo e anti governo ao receber o Prêmio Camões na manhã desta sexta-feira, 17, em São Paulo. “Não podia ficar calado” , disse ele depois de, entre outros assuntos, criticar a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal.

Veja como consultar PIS/NIS pela internet para saber o saldo do FGTSPara conseguir acessar o sistema, é preciso saber o Número de Identificação Social (NIS, também chamado de PIS ou NIT). Esse número é gerado pela própria Caixa e costuma ficar anotado na carteira de trabalho das pessoas.

MEC pagou youtubers para defender Novo Ensino Médio, diz jornalO Ministério da Educação (MEC) pagou 65 mil reais para dois youtubers defenderem em um vídeo a Reforma do Ensino Médio, sancionada pelo presidente Michel Temer. Produzido em outubro, o vídeo, com 1,7 milhão de visualizações, não deixava claro que o conteúdo era uma uma campanha publicitária.

Projeto prevê multa para anúncios que denigram imagem da mulherUma proposta de lei que está em análise na Câmara dos Deputados prevê multa que varia de R$ 5 mil a R$ 200 mil para anúncios publicitários que exponham ou estimulem a violência contra as mulheres.

Conar suspende divulgação de McLanche Feliz por youtubersEm decisão tomada nesta quinta-feira, em São Paulo, o Conselho de Ética do Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) decidiu pela suspensão de vídeos em que youtuberse blogueiros comentam — e exaltam — brindes do McDonalds.

Cientistas querem reconhecimento da Zelândia como continenteA Zelândia – cuja parte visível acima do nível do mar é a Nova Zelândia, além de ilhas e corais – tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 94% estão submersos.

Williams faz apresentação surpresa e é primeira equipe a mostrar carro da nova F1Dentre as dez equipes da temporada 2017 do Mundial de F1, a Williams foi a única que não havia anunciado a data do lançamento do seu novo carro, o FW40. Mas manhã desta sexta-feira (17), meio que de surpresa, a escuderia de Grove foi a primeira do grid a mostrar as suas armas para a próxima temporada da F1, exibindo o seu novo carro.

Vasco finalmente anuncia Luís FabianoA novela que durou algumas semanas finalmente chegou ao fim nesta sexta-feira. O Vasco oficializou a contratação do atacante Luís Fabiano, de 36 anos, que estava defendendo o Tianjin Quanjian, da China.

