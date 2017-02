Coluna Bom Dia

Produção

Quanto custa o desenvolvimento? Quanto custa o bem estar das famílias? Na verdade, muito pouco em comparação com bilhões que são gastos de forma perdulária nesse país e que engrossam a corrupção. Ontem, com R$ 1 milhão, o Governo do Acre beneficiou mais de 600 produtores familiares de Feijó e Tarauacá, com mudas, motores, equipamentos e insumos para a produção.

Pequeno

O investimento no pequeno produtor, no pequeno negócio, é o que garante o maior retorno social. O Acre tem aprendido isso. Muitos governos não gostam dessa iniciativa, pois não rende placas, não tem a dimensão do espetáculo. E, para alguns, não representam verbas que podem ser usadas para fins difusos. Mas, no Acre, a ênfase no pequeno negócio é uma estratégia bem sucedida de progresso.

Mesclando

Claro que grandes investimentos são mais que desejados, mas o apoio à agricultura e aos negócios familiares tem um impacto mais imediato, especialmente em uma economia estagnada como a brasileira.

Falou e disse

Como bem explicou o governador, “enquanto locais do mundo passam por momentos desagregadores e de guerra, no Acre nós unimos as comunidades, os povos indígenas. Hoje estamos entregando benefícios para as famílias que trabalham. Com isso, estamos dividindo esperança entre nós”.

Elogios

Fora da cerimônia, em outro momento e local, quem também elogiou essa preocupação do Governo do Acre e da Capital com os mais necessitados foi um especialista no assunto, o deputado federal Patrus Ananias, que foi ministro do Desenvolvimento Social de Lula e é um nome inatacável sob todos os pontos de vista.

Visita

Na Capital para uma palestra promovida por seu colega de Câmara Federal, Raimundo Angelim, Patrus visitou a prefeitura da Capital para conhecer as propostas e projetos de Marcus Alexandre e saiu espantado com a qualidade dos projetos e das obras.

Livre

O vereador Juruna foi posto em liberdade por força de habeas corpus concedido pelo STJ, em Brasília. Importante, a decisão não afeta o julgamento nem o processo do vereador, apenas reconhece que há ainda um agravo na segunda instância que precisa ser apreciado.

Sem cassação

Por isso, pela própria decisão do STJ, que reconhece ainda a presunção de inocência do parlamentar, não há que se falar, agora, em processo de cassação de mandato. Primeiro, a Justiça deve se pronunciar. Enquanto isso, ele continua a exercer o mandato conquistado no voto popular.

Lá e cá

Se não fosse assim, muitos parlamentares federais deveriam estar presos e cassados. Um exemplo é o senador Ivo Cassol, de Rondônia, condenado em última instância pelo STF e que não só continua no cargo, como anda articulando apoio ao indicado ao Tribunal, Alexandre de Morais, se reunindo com ele no “barco do amor”.

Chinelo

Um analista da situação de Segurança no Acre disparou na manhã desta sexta-feira, 17: “estão perdendo a guerra para os meninos de chinelo no pé”. Falou isso a propósito do ônibus incendiado nas barbas da Polícia Rodoviária Federal.

Nada a perder

Um especialista no sistema penitenciário brasileiro, com formação psicanalítica, comentou em alto gabinete em Brasília que um dos problemas maiores da Segurança no país é a geração mais jovem, desiludida, abandonada, sem perspectivas, dominada pelas gangs, pelas drogas. Para esses jovens, matar ou morrer são apenas ocorrências da vida.

Autoestima

São milhares de jovens de ambos os sexos que representam o exército de reserva do crime. É nessa juventude que deve estar focado um amplo programa de ressocialização e de apoio, antes que as drogas e os crimes tomem posse de suas mentes. Esse não é só um trabalho do governo, mas da sociedade, das igrejas, das famílias.

Enquete

Animado pelo empate em segundo lugar na pesquisa CNT/MDA, o filho do deputado Jair Bolsonaro abriu enquete em sua página no face para que os internautas escolhessem ou seu pai ou Lula em um eventual segundo turno. Resultado mostrava mais de 70% dos votos para Lula.

Ano letivo

O ano letivo no Estado começa oficialmente no dia 20, segunda-feira, mas nada de muito sério deve acontecer até depois do Carnaval. É sempre assim.

Mas…

Mas, em Sena Madureira, o ano letivo está seriamente comprometido, depois que o prefeito Mazinho Serafim mandou retirar de folha os professores aposentados que ainda estavam dando aula. Sem eles, não há profissionais contratados suficientes para cobrir as necessidades das escolas. Ou seja, botou os pés pelas mãos.

PSDB

O PSDB acreano vai trocar o símbolo do tucano por um ninho de cobras. Cada dia é uma confusão. A briga entre Marcio Bittar e o deputado Rocha é irreconciliável. Bittar fez um dossiê contra Rocha ao diretório nacional, que responde mostrando que os compromissos de Bittar são com o Solidariedade e com o PMDB.

Sem hipótese

Rocha deixou claro que não há a menor hipótese de Marcio sair candidato ao Senado pelo partido. E fim de papo. Bittar anda falando em renovação da política acreana, desde que seja com ele, claro.

Sair

Nessa confusão toda, o vereador Clézio, do PSDB, não está vendo nenhuma utilidade na CPI dos ônibus e pode retirar seu apoio, para não ajudar a fazer cama para outros interesses políticos que não são os do seu partido.

Candidata

Marcio Bittar confidenciou a amigos que há grande pressão do líder do Solidariedade, Paulinho da Força, para que sua esposa, Márcia, seja candidata a deputada federal pelo Acre. O partido oferece toda a estrutura necessária.

Carta

O governador Tião Viana não está entre os signatários da Carta de Florianópolis, em que 12 governadores se posicionam contrários á anistia aos policiais militares envolvidos em motim. Mesmo assim, se diz solidário com a posição desses governadores.

Vaga

O senador Sérgio Petecão tem dito aos mais chegados que na eleição para o Senado em 2018, não haveria dúvida de que uma das vagas será de Jorge Viana. Para a outra, ele vai se mexendo para garantir a reeleição.

Estado juiz

Muito sóbria e pedagógica a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) da Comarca de Rio Branco ao deferir a permanência de Hildebrando Pascoal no regime prisional semiaberto. Divorciada de pressões ou achismos hipotéticos pelos crimes praticados pelo apenado, o veredicto foi pautado na independência do Estado juiz.

Sem gravidade

Trocando em miúdos, a magistrada titular da VEP considerou que não houve a intenção de Hildebrando em evadir-se, quando solicitou alta médica e, por sua vontade própria, voltou para casa, já que havia informado o fato à Justiça.

Presta atenção!

Ainda na decisão, a juíza, de forma categórica, deu um pedagógico “carão” na defesa do ex-deputado, quando apontou o erro desta no sentido de não ter orientado Hildebrando sobre as regras que ele deveria cumprir.

Contas inativas

Com a divulgação nesta semana do calendário de saques em contas inativas do FGTS, que implicará num grande volume de transações financeiras nos próximos meses, estelionatários de plantão já estão de olho na euforia dos trabalhadores de retirar o dinheiro, para aplicar golpes.

Fraudes

Essas fraudes, segundo autoridades policiais consultadas pela coluna, acontecem geralmente por meio de ligações telefônicas e mensagens de celular que simulam serem da Caixa.

Facilidades

A polícia alerta que os criminosos, travestidos de servidores da Caixa, garantirão facilidades para consultar o saldo do FGTS, rapidez na liberação do dinheiro e acesso ao calendário de saques.

Muito cuidado

Sites e aplicativos não oficiais também alegam permitir o acesso ao saldo do FGTS, a partir dos dados bancários, senhas de acesso, número do cartão cidadão e do PIS/Pasep. Não entre nessa!

Fundo

Vários MPs se espelham no Acre para criar o Fundo de Manutenção do Ministério Público. Muitos deles sequer ainda se adequaram ao processo eletrônico e vivem na era analógica –ou tempo do papel.

Trump

O prefeito de Cruzeiro do Sul já está sendo chamado de Ilderlei Trump de tanta trombada que vem dando na legislação. A última virou manchete nacional: ele criou numa caneta só 600 cargos. Claro, chamou a atenção do TCE, que ficou de cabelo em pé quando viu os números.

Saúde

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em janeiro, os planos médico-hospitalares fecharam o mês com 47,59 milhões de beneficiários, contra 47,784 milhões em dezembro de 2016. Na comparação com o mesmo mês de 2016, a queda foi de 3,22%, ou seja, 1,58 milhão de pessoas a menos no mercado de planos de saúde no período de um ano.

Saúde II

No mês de janeiro, nove estados brasileiros tiveram crescimento ante dezembro, sendo eles: Acre, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Roraima e Sergipe. O cenário pode vir a mudar em breve, segundo previsão da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge). Tomara.

Time

O Rio Branco FC, que todos pensavam estar combalido pela politicagem que tomou conta da gestão nos últimos anos, ressurge como Fênix. Ganhou do Figueirense, que não é nenhum timinho, e seus jogadores demonstram otimismo com o futuro. O que é um grupo sem política. Que venha o Gurupi.