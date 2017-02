Tião Viana entrega R$ 1 milhão para produtores rurais de Tarauacá e Feijó

Com a mensagem de união e esperança anunciando mais trabalho para as comunidades rurais de Feijó e Tarauacá, o governador Tião Viana realizou nesta sexta-feira, 17, a entrega de R$ 1 milhão em equipamentos e mudas. Os investimentos fazem parte da política de governo que apoia as comunidades que protegem a floresta, ocupando-a e produzindo sem desmatar.

Maria da Liberdade de Lima, da comunidade Beija-Flor, em Feijó, não esconde a felicidade de ver o avanço que chega para ela e os amigos. “Estamos muito felizes e gratos porque vamos usar esses equipamentos para aumentar a produção e melhorar nossa renda”, explica a agricultura.

Ela declarou que o forte das 38 famílias da comunidade é manufatura da farinha de mandioca, cultivo do milho, abacaxi, e a criação de peixes, possível pelo também apoio do Estado na construção de açudes na região.

Com grande felicidade, o governador Tião Viana fez questão de cumprimentar os beneficiários das 15 comunidades e quatro terras indígenas nos dois municípios. Ele fez questão de parabenizar o produtor José da Silva (Nico), do Ramal Cachoeira, em Tarauacá, que está conseguindo comercializar seu cultivo de banana e garantindo uma renda mensal na média de R$ 1.200.

“Este é o Acre que a gente quer ver crescer, e isso vamos conseguir trabalhando em comunidade. Enquanto locais do mundo passam por momentos desagregadores e de guerra, no Acre nós unimos as comunidades, os povos indígenas. Hoje estamos entregando benefícios para as famílias que trabalham, com isso estamos dividindo esperança entre nós”, falou em seu discurso, Tião Viana.

Os dois eventos reuniram mais de 600 pessoas, que celebraram a conquista, com gratidão e o compromisso de zelar por cada bem adquirido.

Os presentes receberam ainda o convite do governador para se juntarem a ele nos próximos encontros, nos quais serão anunciados mais investimentos. “Ainda temos muito o que fazer. Neste ano e no próximo iremos trazer ainda mais apoio, pois a vida é feita de trabalho e organização comunitária”, reiterou Tião Viana, acrescentando ainda para mais comunidades se organizem em suas associações e cooperativas para que os benefícios sejam ampliados.

Os programas de incentivo

Os trabalhos são provenientes dos programas Fundo Amazônia e Extensão Indígena, feitos com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e do Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado do Acre (Proacre), com recurso do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). “Essa é ainda uma primeira fase. Temos muito trabalho para finalizar e trazermos mais melhorias para os produtores rurais dessa região”, afirmou o titular da Seaprof, Thaumaturgo Neto.

Relembrando todo o trabalho feito nos dois municípios desde 2011, um total de R$ 12 milhões em investimentos, o deputado estadual Lourival Marques reiterou o empenho do governo e da base legislativa: “Já são sete anos que o governo Tião Viana tem trazido instrumentos e apoio para que o produtor rural cresça. Isso é compromisso com a comunidade rural”.

Mais de 1.600 famílias receberam hoje investimentos em assistência técnica, mecanização agrícola, roçados sustentáveis e sementes de mucuna e guandu, transporte de produção, mudas de frutíferas e kits de horta. Houve ainda a assinatura de dois projetos aprovados pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 130.000, para investimentos em gado leiteiro e avicultura, projetos elaborador por técnicos da Seaprof.