Fábrica faz mutirão para produzir 4 milhões de camisinhas até o carnaval

Funcionários de fábrica de camisinhas no Acre fazem mutirão devido à alta demanda para o Carnaval. Serão distribuídos quatro milhões de preservativos para os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, atendendo pedido do Ministério da Saúde, responsável por comprar a totalidade do que for produzido.

De acordo com a diretora da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Silvia Bosso, os preservativos da Natex serão distribuídos tanto em postos de saúde quanto em bares e locais de aglomeração de pessoas durante o Carnaval. O Programa DST/Aids, das secretarias municipais de saúde, também auxiliará na distribuição.

Parceria com a ONU — Silvia afirma que foi iniciada uma pré-qualificação com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para que as camisinhas da Natex, gerida pela Funtac, possam ser exportadas para países da América Latina e Caribe, principalmente, Peru e Bolívia, que mais precisaríam desse fornecimento. Na tarde desta quinta-feira, a diretora da Funtac participou da reunião com representantes da ONU e do governo para alinhar estrategicamente essa parceria.