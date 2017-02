Deracre envia insumos para obras do aeródromo de Marechal Thaumaturgo

Os serviços de infraestrutura na cidade de Marechal Thaumaturgo exigem uma logística diferenciada no quesito de transporte de insumos e equipamentos.

As opções de acesso a esse município acreano apresentam duas possibilidades: a aérea e a fluvial.

Nesse sentido, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), enviou uma balsa contendo diversos materiais e maquinários para obras de recuperação da pista do aeródromo da localidade.

Cerca de 360 sacas de cimento, 40 metros cúbicos de areia e de brita e seis toneladas de emulsão asfáltica, além de caminhões, mini pá-carregadeira, betoneira e rolo compactador liso, compõem os itens encaminhados.

“O período de cheia dos rios da região facilita a navegação, e o envio destes insumos, que seguem até o município, onde reformaremos a pista do aeródromo, vai melhorar o fluxo de serviços essenciais, que só chegam por avião”, destaca o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

Os trabalhos de transbordo dos materiais foram iniciados no porto de Cruzeiro do Sul na quarta-feira, 15. O envio desses insumos será composto por duas etapas de viagens para Marechal Thaumaturgo.

“A previsão é de que nos próximos dias os equipamentos cheguem ao município, e com isso as equipes técnicas iniciarão os reparos de manutenção no aeródromo”, relata o gerente do Deracre no Juruá, Josinaldo Batista.