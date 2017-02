Tião Viana debate com a ONU parcerias para fortalecer o desenvolvimento sustentável

O crescimento socioeconômico do estado e a preservação dos recursos naturais, efetivados a partir de investimentos em saúde, educação, industrialização e incentivos ambientais transformam o Acre em referência de desenvolvimento sustentável para muitos países.

Em uma segunda agenda no Acre, esse foi o tema central debatido entre o governador Tião Viana e representantes do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA/ONU), nesta sexta-feira, 17, na Casa Civil. Lideranças do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) também participaram da agenda.

“Aqui falamos sobre o modelo de negócio e desenvolvimento voltado para a conservação da natureza e desenvolvimento social no estado. Os grupos presentes garantiram apoio aos projetos na área de segurança alimentar e mudanças climáticas no Acre, que vêm resultando em um salto qualitativo no desenvolvimento, na qualidade de vida e na sustentabilidade do Acre”, pontuou Tião Viana.

O representante da UNFPA, Jaime Nadal, destacou que, após a última visita ao Acre, em outubro de 2016, a agenda atual permitiu avançar em várias áreas de apoio como a assistência farmacêutica e a produção de preservativos na fábrica Natex, em Xapuri, a fim de que esta possa acessar os mercados internacionais e integrar o grupo de fornecedores do Fundo de Populações da ONU.

“Queremos também apoiar o Estado na redução de custos na produção por meio do fornecimento de algumas matérias-primas, como o látex. Será feito um relatório conjunto contendo as iniciativas e propostas para apoiar os esforços do Estado em prol da população e do desenvolvimento”, garantiu Nadal.

Uma terceira linha inclui o engajamento do setor privado a fim de garantir um aproveitamento mais eficaz da produção e criar um produto que teria amplo valor em alguns mercados. Todos respeitando o compromisso com as causas ambientais e o desenvolvimento local com a preservação da floresta.

O representante da FAO, Alan Bojanic parabenizou os esforços do governo em prol do desenvolvimento do estado e destacou que a agricultura sustentável e o manejo florestal são os temas que a agência mais apoia.

“Ficamos muito impressionados com os avanços. É impressionante como o governo articula as questões relacionadas à erradicação da pobreza com conservação ambiental e crescimento econômico. As parcerias público-privado-comunitário são modelos muito bem sucedidos. Além de permitir atingir objetivos voltados para o desenvolvimento sustentável”, pontuou Bojanic.

Unicef fortalece educação indígena

A representante do Unicef, Eliana Almeida, falou sobre os destaques do Acre no âmbito das pesquisas do selo Unicef em 2016, e destacou a importância da parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) que beneficia a educação indígena no Acre.

“O Unicef continua um trabalho de apoio ao Estado em vários municípios. Quando se melhora os indicadores do município, obviamente impacta e melhora os indicadores do estado. Temos uma parceria com a Educação, na área indígena, um estudo sobre educação escolar indígena, que trata de uma proposta inédita para melhorar a qualidade da educação indígena no estado”, finalizou.