Prefeitura de Brasileia divulga edital com mais de 33 vagas

A Prefeitura de Brasileia, no interior do Acre, divulgou nessa sexta-feira (17) no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital com abertura de 33 vagas para preenchimento de cargos temporários e 66 vagas de cadastro reserva na Secretaria Municipal de Educação. A entrega dos envelopes lacrados contendo inscrições e currículos deve ser feita entre os dias 20 e 22 de fevereiro na Secretaria Municipal de Educação, na Rua 02, bairro Chaar.

A ficha de inscrição está disponível no edital. Confira o edital completo no Diário Oficial a partir da página 85. As vagas, de acordo com a publicação, são para atender as necessidades emergenciais nas escolas do município, que fica a 232 quilômetros de Rio Branco. O edital destaca ainda que 5% das vagas são destinadas à pessoas com deficiência física.

Os salários vão de R$ 937 a R$ 1.415,40. De acordo com o edital, 15 vagas são para o cargo de agente de educação do Programa Asas da Florestania, e 18 são para professores de ensino fundamental da zona rural do 1º ao 5º ano. No cadastro de reserva, o edital disponibiliza 30 vagas para agente de educação e 36 para professor do ensino fundamental.

A jornada de trabalho dos professores, segundo o edital, será de 25 horas semanais. O agente de educação vai trabalhar 30 horas semanais. O salário para o professor com ensino médio completo ou magistério é de R$ 1.120,68. O professor com licenciatura em pedagogia vai ganhar R$ 1.415,40.

O concurso terá validade de 10 meses e poderá ser prorrogado por igual período. Com informações G1.