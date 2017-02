Comerciante reage a assalto, toma arma de bandido

O caso foi registrado na delegacia geral de polícia civil de Cruzeiro do Sul (AC), na manhã desta sexta-feira, 17. Por volta das 6h00, na região do bairro da Cohab, o comerciante, José Maria, teria sido abordado e rendido dentro do seu comercio pelo criminoso, que estava de posse de um simulacro de arma de fogo.

Após entrar em luta corporal com o bandido, a vítima conseguiu tomar o objeto das mãos do suspeito. A esposa do comerciante teria presenciado toda ação, ela pediu ajuda aos moradores que passavam pelo local.

“Quando cheguei, logo pela manhã, já encontrei meu esposo rolando com o bandido no chão. Meu marido conseguiu tomar a arma e jogou bem próximo de mim. Pensei que fosse de verdade, tirei o objeto de perto e pedi ajuda”, contou a dona Euzilene, esposa da vítima.

Segundo ela, um comparsa aguardava em uma moto do lado de fora do Mercantil.

Seu José Maria sofreu um ferimento na região do olho esquerdo, uma mordida no braço e escoriações leves pelo corpo.

“Pelo espelho angular notei uma movimentação estranha, ao verificar o que acontecia, fui surpreendido com o anuncio do assalto. Ele Pegou todo dinheiro que estava na gaveta e com arma na minha cabeça me levou até a padaria, lá me pediu dois reais de pães”, contou a vítima.

Segundo a vítima, o assaltante aparentava está nervoso e fazia ameaças.

“Teve um momento que ele se distraiu, avancei e tomei a arma, dai então, percebei que a pistola era de brinquedo” acrescentou.

A dupla conseguiu escapar em uma moto levando parte do dinheiro apurado no início da manhã. A polícia civil de Cruzeiro do Sul investiga o caso. Com informações Acreaovivo