Atenção ao relógio: horário de verão termina à 0h

Atenção aos relógios nas últimas horas deste sábado (18). É que o horário de verão, adotado em 16 de outubro, acaba neste domingo (19), a partir da 0h. Os relógios devem ser atrasados em onze estados do país, localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A partir de meia-noite, muda a hora no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, MInas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Conforme expectativa do Ministério de Minas e Energia, a medida, em vigor desde 1931, resulte em uma economia de R$ 147,5 milhões. Com o maior aproveitamento da luz solar no horário de pico (das 18h às 21h), há redução do uso de energia elétrica. Nesta semana, será divulgado o impacto da alteração do relógio.

No horário de verão de 2015/2016, houve, segundo o governo, uma economia de R$ 162 milhões – mais do que o índice previsto para este ano.