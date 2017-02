Governo começa a substituir 283 contratos

Até o fim do mês, exatamente dia 28, apesar do feriado de carnaval, deve acontecer a rescisão contratual dos 283 servidores apontados como irregulares pelo Ministério Público Estadual. Todos os procedimentos já foram feios e todos os recursos tentados e a demissão é inevitável.

O governo do estado está preocupado com o impacto que essa decisão terá sobre setores importantes da área de saúde, em especial no setor de nefrologia, onde muitos dos que terão o contrato rescindido trabalham, na área de hemodiálise, que necessita um treinamento específico e muita experiência. Outras áreas críticas na saúde são o pronto atendimento e a saúde da família.

Por essa razão, o governo deve acelerar a contratação de pessoas que estão em seu cadastro de reserva, com concurso público já realizado e estuda a implantação de contratos provisórios e 90 dias para os casos de maior complexidade, até serem supridos os cargos com treinamento específico.

Outra medida foi o contato entre o governo e o Banco do Brasil para agilizar procedimentos relativos às novas contratações. A secretária de Gestão Administrativa, Sawanna Carvalho, reuniu-se com representantes do Banco do Brasil para solicitar atendimento especial durante a abertura das novas contas dos servidores a serem chamados para ocupar as vagas. A secretária disse que “Todo servidor precisa ter uma conta para que possamos efetivar a contratação. Vamos disponibilizar os documentos necessários para que os convocados tenham a celeridade necessária neste processo”.