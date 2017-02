Forças de segurança seguem com ações reforçadas nas ruas

Mais uma noite tranquila foi registrada nesta sexta-feira, 17, na capital e no interior do Estado. Cerca de 500 homens das forças de segurança continuam nas ruas devolvendo a paz social à população acreana.

Alguns fatos isolados e de pequenas proporções foram registrados. No bairro João Eduardo ll uma casa foi incendiada e a polícia investiga se há relação ou não com os atentados. No Ayrton Senna um veículo pegou fogo e também houve uma tentativa de incêndio a outro carro no Aeroporto Velho.

Dando continuidade as ações de combate a criminalidade, a Polícia Civil cumpriu nas primeiras horas deste sábado, 18, dez mandados de prisão. Desses, quatro são para criminosos já reclusos na unidade prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC).

As ações das forças de segurança do Estado seguem reforçadas durante o fim de semana, com medidas preventivas tanto no policiamento quanto no videomonitoramento das principais vias de Rio Branco.