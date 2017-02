Diretor do Acreprevidência diz que reajuste da contribuição é irrevogável 

O diretor do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), José dos Santos declarou que o aumento da contribuição previdenciária de 11 para 11% é irrevogável, mas a cobrança está prevista para começar no próximo mês (março). Esclareceu que a medida será extensiva aos servidores da ativa e aos inativos (aposentados e pensionistas), com a vigência do novo sistema geral de Previdência .”Não temos previsão do percentual do aumento da arrecadação, porém, a medida chega na hora para ajudar a estancar o déficit previdenciário”, ponderou Santos.

O movimento sindical promete protestar contra esta decisão do governo do estado de condicionar o reajuste dos servidores públicos, com o acréscimo da alíquota da contribuição previdenciária. Como a Assembleia Legislativa do Acre não escolheu os nomes dos deputados que assumirão as Comissões, a nova proposta nas regras de cobrança da previdência não pode ser votada, porque precisa passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, antes de votação em plenário. “Esse governo não respeita nem o sindicato, nem os trabalhadores, quando propoe uma proposta indecente como essa”, desabafou a presidente da Central Única dos Trabalhadores no Acre (CUT\Acre), Rosana Nascimento.

A declaração da sindicalista, está baseada na sugestão apresentada pelo Secretário Adjunto de Educação (SEE), José Alberto Nunes, o “Xaxá”, que no último encontro com os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), que o reajuste só será concedido desde que o movimento sindical concorde com o reajuste da contribuições previdenciárias. Depois de dois anos de promessas não cumprida, “somos surpreendidos com essa proposta indecente”, lamentou.

A sindicalista declarou que os trabalhadores não podem pagar a conta deixada pelos governadores acreanos. Destacou que na época do governo Orlei Cameli, os deputados autorizaram sacar os recursos do Fundo Previdenciário para construir casas populares, que nunca saíram do papel. A outra parte retirada para pagar os três meses de salário atrasado, que foram deixados pelo governo Romildo Magalhães. “Queremos que primeiro cumprar o acordado que é votar o reajuste da Educação”, sugeriu a presidente da CUT\Acre.