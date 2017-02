Prefeitura define prioridades do Benfica

Atendendo convite da comunidade, o prefeito Marcus Alexandre reuniu-se neste sábado, 18, com moradores do Ramal da Garapeira, na região do Benfica. No encontro realizado na residência do agricultor João Medina, o João Paraguai, os moradores apresentaram demandas relacionadas à melhoria viária, iluminação pública, ampliação da pré-escola e outras ações. A todas as reivindicações o prefeito apontou solução: a revisão na iluminação pública será iniciada já na próxima terça-feira, 21, quando técnicos da Prefeitura estarão promovendo uma grande ação para concluir o serviço o mais breve possível. O trabalho no ramal começa também nos próximos dias com a instalação de quatro linhas de bueira em pontos críticos. Esses pontos serão revisados pelo Departamento de Ramais da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta (SAFRA) tão logo o maquinário tiver completado a agenda atual de trabalho.

Um grupo de representantes dos moradores, como o líder comunitário Marcio Medina, irá buscar audiência com diretores da Eletrobras Distribuição Acre visando acelerar pedidos já realizados pela comunidade para reforço na rede de alta tensão, serviço que só pode ser realizado pela estatal. “Viemos para ouvir a comunidade e ver de perto as demandas. O trabalho é intenso e não para”, disse o prefeito.

“Considero da máxima importância o prefeito ter vindo aqui e conversado conosco já apresentando soluções para os problemas da comunidade”, declarou Marcio Medina, que convidou o prefeito a realizar uma caminhada pelo Ramal da Garapeira. Junto com moradores, o prefeito conferiu pessoalmente os pontos críticos para revisão vária. O morador Sebastião Mascarenhas agradeceu ao prefeito pela confirmação dos serviços: “Estão todos muito agradecidos por isso”, disse Sebastião, popularmente conhecido no Garapeira por James.