Marcus Alexandre percorre ruas do Conjunto Esperança e avalia demandas da comunidade

Aproveitando a manhã ensolarada deste sábado, 18, o prefeito Marcus Alexandre e sua equipe realizaram uma caminhada pelo Conjunto Esperança para conversar com a comunidade. A visita começou pela sede da Associação de Moradores dos Conjuntos Esperança, um espaço que funciona no Centro da Juventude revitalizado há dois anos pela Prefeitura de Rio Branco e que hoje recebe diariamente centenas de pessoas que vão em busca de aulas de dança e artes marciais, atividades recreativas e cursos profissionalizantes. No antigo CEJA, o prefeito foi recebido pelo presidente da Associação de Moradores, Arivaldo Mendes, o popular Ari.

Marcus Alexandre, técnicos e lideranças comunitárias estiveram nas obras da quadra esportiva que a Prefeitura está construindo anexo ao CEJA. A grama foi plantada há poucos meses e está se firmando neste período de chuvas. Em breve, a juventude e toda comunidade do Esperança I, II e III terá acesso a mais um equipamento de esporte e lazer de qualidade. “O prefeito está sempre presente em nosso bairro, nos ajudando no que é possível”, disse Ari.

Acompanhado do presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Sérgio Carvalho, do diretor Técnico da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), José Carlos, do diretor de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), Wile Neves, Marcus Alexandre percorreu corredores de ônibus e conversou com os moradores. A EMURB está realizando uma grande operação para eliminar pontos críticos na pavimentação, especialmente nos corredores de ônibus.

“Juntamente com a associação de moradores, estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho sempre ouvindo a comunidade”, afirmou o prefeito, que recebeu, entre outras demandas, a reivindicação de instalação de quebra-mola em algumas ruas. Os moradores querem mais segurança viária.