Rio Acre volta subir e fica próximo da cota de alerta na capital

Após atingir cotas elevadas em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, o Rio Acre iniciou processo de vazante nesses municípios. Contudo na capital, o manancial, que também sofre influência do afluente Riozinho do Rola, registrou na manhã desta segunda-feira, 20, a marca de 12,70 metros.

O monitoramento é realizado pela Defesa Civil Municipal. Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco estão tomando as medidas necessárias para prevenir possíveis danos à população.

A cota de alerta do Rio Acre, em Rio Branco, é de 13,50 metros, enquanto a de transbordamento (momento em que as primeiras famílias são afetadas) é de 14 metros. Como forma de prevenção, a gestão municipal iniciou a execução do plano de contingência quando o rio atingiu a marca de 12 metros.

Das seis às nove da manhã, o Rio Acre registrou a redução de um centímetro. “A onda de vazante, que veio do Alto Acre, chegou a capital e resultou no aumento nível do Rio Acre. Além disso, também sofremos influência do Riozinho do Rola. Mas já temos indícios de vazante, é o que aponta essa redução de um centímetro na manhã de hoje”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos.