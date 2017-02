Serviços sofrem queda de 3,5% no Acre em dezembro de 2016

O Acre contabilizou uma redução de 3,5% no volume de serviços durante o mês de dezembro do ano passado, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O cálculo leva em consideração novembro. O estado ficou com o terceiro menor desempenho do país.

O IBGE apontou que, no acumulado de 2016, as perdas no setor acreano chegaram a 7,7%. Em dezembro, no topo da lista, de acordo com o estudo, aparece o Espírito Santo, com um crescimento de 4,4%. Por outro lado, a Bahia teve a maior redução do país, chegando a quase 4%.

Levando em consideração os resultados obtidos em dezembro de 2015, os serviços tiveram um recuo ainda maior no estado acreano, de aproximadamente 6%. Nessa análise, o país inteiro ficou com percentuais de crescimento negativos. Minas Gerais teve menos perdas, com variação de menos 0,4%. Porém, o Mato Grosso ficou no outro extremo, com menos 33%.

Brasil

O Brasil fechou o mês de dezembro com um crescimento de 0,6% em relação a novembro, depois de ter apresentado um aumento de 0,2%. A taxa acumulada do ano ficou em menos 5%. Os segmentos de serviços de informática e comunicação (-1,7%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,3%) foram destaque nas reduções.

No entanto, os serviços prestados às famílias tiveram um crescimento de 2% naquele mês. Além deles, as atividades turísticas resultaram em um salto de 3,1%, de acordo com a pesquisa. Com informações G1.