Governo e prefeitura alinham novos serviços para a OCA

Com objetivo de fornecer mais opções de serviços à população, a secretária de Gestão Administrativa, Sawanna Carvalho, e o prefeito de Xapuri, Ubiraci Vasconcelos, reuniram-se na última semana para propor novas opções de atendimento na Central de Serviços Públicos (OCA Xapuri).

Uma das pautas do encontro foi disponibilizar a emissão do Cadastro Único (CadÚnico) em pontos de atendimento do órgão estadual. “Esse serviço já é oferecido na sede da prefeitura. A ideia é que a OCA seja uma opção a mais para a população”, afirma Ubiraci.

Além disso, foi cogitada a instalação de um ponto do Procon, órgão que já atua no espaço em Rio Branco, e do Sistema Nacional de Empregos (Sine), que deverá cadastrar pessoas para trabalharem na Fábrica de Tacos da cidade.

A formação aos servidores também foi um dos pontos tratados pelos gestores. “O município emprega cerca de 300 funcionários na OCA, e em contrapartida o Estado dará capacitações de comportamento, atendimento e postura aos que atuam diretamente com o público”, diz Sawanna.