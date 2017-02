Tião Viana aplica R$ 475 milhões em Segurança e terá apoio de emenda da bancada

O governador Tião Viana se reuniu, nesta segunda-feira, 20, com a bancada federal do Acre – além de parlamentares estaduais – para tratar sobre a Segurança Pública. A união entre Estado e bancada do Acre resulta em um esforço conjunto, no qual, pela primeira vez, os parlamentares se propõem a liberar recursos da ordem de R$ 70 milhões, oriundos de emenda impositiva, para a Segurança Pública.

“Segurança Pública é tema prioritário na nossa gestão. Tão prioritário que o governo chega a gastar, por ano, mais de R$ 475 milhões com pessoal, manutenção e infraestrutura para a Segurança Pública e já temos outros 62 milhões garantidos para investimentos, este ano”, destacou o governador do Estado.

A agenda teve a participação dos senadores, Sérgio Petecão (coordenador da bancada) e Gladson Cameli, dos deputados federais Leo de Brito, Alan Rick Miranda, Moisés Diniz e Major Rocha. O deputado estadual Daniel Zen e o secretário de Estado de Segurança Pública Emylson Farias também participaram do encontro.

Durante o diálogo, Tião Viana chamou a atenção para a questão dos crimes de fronteira, como o narcotráfico, algo que o estado vem combatendo fortemente, mas que precisa da intervenção da União, a quem compete combatê-lo.

“Esse desafio diz respeito ao país. Temos que combater as drogas e se não fizermos isso será uma guerra perdida para as futuras gerações. No Acre, 80% dos presos estão ligados ao narcotráfico. Precisamos avançar nesse diálogo para eliminar esses crimes na origem, nas áreas fronteiriças”, alertou o governador.

Petecão reconheceu os esforços do governo e garantiu, junto aos demais, intervir em Brasília (DF), em favor desta causa. “Esse é um tema que nos une. O governador sempre sensível a essa situação, de pronto nos recebeu para discuti-la. Lá em Brasília estamos nos mobilizando para liberar a emenda de R$ 70 milhões que vai ajudar muito nessa questão”, garantiu o senador.

Bancada Federal garante apoio

Leo de Brito destacou a importância da união desses esforços. No ano passado, um esforço intenso do governo resultou na liberação de R$ 47 milhões para o Fundo Penitenciário, para o reaparelhamento do sistema em 2017.

“Aqui a bancada reconhece todos os esforços que o governo está fazendo e tem dado respostas em todos os momentos delicados que a segurança enfrenta no estado. O governo do Acre precisa do apoio do governo federal nas questões da fronteira, no reforço das forças e na liberação de recursos. Esse recurso da bancada vem reforçar a garantia da segurança da população”, destacou Brito.

Para Moisés Diniz, os problemas que a Segurança Pública enfrenta serão solucionados quando forem resolvidos na raiz. “O governador do Acre ou de qualquer estado de fronteira não pode ficar sozinho nessa luta porque a cada três crimes, dois são fruto de tráfico de drogas que vem da Bolívia e do Peru. Ou a gente evita a entrada de drogas ou vamos continuar enxugando gelo”, pontuou Diniz.

Atenção com a BR-364 e os ramais

Tião Viana também chamou a atenção da bancada do Acre para a questão da BR-364, algo que o preocupa bastante e vem comprometendo a integração rodoviária com a região do Juruá. O governador destacou que com a criação da superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável pela manutenção da rodovia, é importante haver a celeridade que se faz necessária para trazer resolutividade às questões de infraestrutura da rodovia.

Além disso, o governador pediu, ainda, a atenção da bancada para a liberação de emendas para a manutenção de ramais, que são fundamentais para o estado, pois vêm assegurar o direito de ir e vir da população e promovem o escoamento da produção rural nos municípios acreanos.

O senador Jorge Viana e os deputados federais, César Messias e Raimundo Angelim, não participaram da reunião em virtude de agendas do Senado e da Câmara Federal, mas constantemente têm se posicionado e feito intervenções junto ao governo em prol das questões da Segurança Pública.