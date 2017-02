Polícia Civil lança campanha para doação de sangue

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Treinamento Policial (GTP), realizará na próxima quinta-feira, 23, um mutirão de doação de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), em Rio Branco. A ação tem apoio do sindicato que representa a categoria e visa colaborar com regulação do estoque do hemocentro em período que há déficit no banco de sangue.

A ação será realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/AC). Delegados, escrivãos e agentes de Polícia Civil farão parte dessa iniciativa.

“É uma ação que transcende os muros da instituição, é uma ação humanitária voltada a atender pessoas necessitadas de vida. É o compromisso com a vida demonstrado em atitudes como essa de nossos colaboradores”, observou secretário de Polícia Civil, Carlos Flavio Portela.

Como participar da campanha?

Basta ter entre 16 anos (desde que acompanhado dos pais ou responsáveis) e 69 anos, estar com peso mínimo de 50 quilos, apresentar documento oficial original com foto e estar bem de saúde. Não é preciso jejum, mas aconselha-se evitar comidas gordurosas no dia da doação. O Hemoacre fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, Bosque, ao lado do Teatrão. O horário de atendimento é das 7 às 17h30, sem intervalo para o almoço, de segunda a sábado.