Tião Viana convida órgãos federais para compor sala de situação da Segurança

Com o intuito de potencializar o enfrentamento, combate e prevenção às ações criminosas no Acre, o governador Tião Viana formalizou nesta segunda-feira, 20, o convite ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF), para que componham a sala de situação permanente da Segurança Pública.

A reunião, realizada na Casa Civil, contou com a presença do procurador-chefe do MPF no Acre, Vitor Hugo Caldeira Teodoro, do delegado da PF Fábio Morais de Paula, do inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Nelis Newton, do procurador-geral do Ministério Público Estadual, Oswaldo D’Albuquerque, do representante do Tribunal de Justiça, juiz Clóvis de Souza, e de gestores do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp).

Emylson Farias, secretário de Estado de Segurança Pública, ressalta a importância da reunião.

“Este é um encontro que vai ocorrer de maneira ordinária, daqui para frente, especialmente para debater e traçar ações nas nossas fronteiras. Estamos unindo forças para potencializar o combate nessas regiões. Queremos que a União direcione o olhar para as nossas fronteiras, e assim tenhamos um aparato mais fortalecido”, disse.

Tião Viana destacou a problemática envolvendo o narcotráfico na Região Amazônica. “O Estado tem gerado oportunidade aos cidadãos para que não se envolvam no mundo do crime. Temos abertos vagas na rede pública de ensino, ao mesmo tempo em que aumentamos a nossa oferta de emprego, mas essa é uma luta dura. A Amazônia é o grande corredor de abastecimento da droga na Europa e Ásia. Estamos cercados pelos grandes produtores do narcotráfico, por isso precisamos ter um olhar diferenciado para as nossas regiões de fronteira”, frisou o governador.

A atuação do Sistema de Segurança Pública do Acre no combate e repressão ao crime organizado foi elogiada pelos juristas. “A gente já previa que as facções também fossem atuar no Acre, a exemplo do que aconteceu no Brasil. Mas surpreendentemente, aqui, tudo foi contido de maneira rápida e efetiva”, observou o delegado federal Fábio Morais de Paula.

O governador reafirmou o compromisso do Estado em prevenir o crime, por meio do fortalecimento dos agentes de segurança.

O Acre está em processo de contratação de novos 720 homens. Deste total, 220 foram selecionados para atuar como agentes penitenciários e outros 500 como policiais militares.

Vitor Hugo destacou o apoio do MPF ao governo do Acre. “O Ministério Público Federal se sente sensibilizado com toda essa situação que tem ocorrido nos presídios. O Acre mostra sua responsabilidade por meio dessas reuniões, para que juntos possamos combater e prevenir qualquer tipo de incidente”, salientou.