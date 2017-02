Fla e Vasco driblam torcida única e semifinal será em Juiz de Fora

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu onde será disputada a partida entre Flamengo e Vasco, válida pela semifinal da Taça Guanabara. Em entrevista ao Sportv, Marcelo Viana, diretor de competições da Ferj, confirmou que o jogo será realizado no próximo sábado (25), às 18h30, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

“Trabalhamos sempre com o plano A, que era manter no Nilton Santos (Engenhão). Mas chegou uma hora que tínhamos que decidir. Não conseguimos reverter a decisão judicial, conversamos com o juiz, estamos em negociação para oferecer soluções… Esse era sempre o plano A, que acabou não tendo tempo. Tínhamos outras opções, como Manaus, mas que, por conta da distância, ficava complicado. Brasília, o policiamento não nos deu garantias… E nós chegamos a Juiz de Fora, onde, com certeza, acontecerá com tranquilidade”, disse Viana ao Sportv.

A decisão foi tomada para tentar driblar a liminar por torcida única, tirando, assim, o jogo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo apurou a reportagem, a federação não quis esperar a possibilidade de cassação da liminar para que o jogo fosse disputado no Engenhão. Vale ressaltar que a partida terá divisão igualitária de torcidas, sendo 50% a 50%.

“Nosso campeonato é tecnicamente desequilibrado quando falamos em mando de campos. Ele é elaborado para ser um campeonato igualitário, com divisão de torcida, de renda… Essa decisão do juiz dificulta, colide com nosso regulamento. Por isso ficamos em situação delicada. Em conversa com os clubes, achamos melhor fazer em outra praça”, acrescentou Viana.

A princípio, a partida entre Tupi e URT, válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, já estava marcada para 16h no mesmo estádio. No entanto, após a decisão da Ferj, a Federação Mineira de Futebol antecipou o jogo para 11h, viabilizando a semifinal entre Flamengo e Vasco. (Folhapress)