Idaf realiza planejamento regionalizado em Feijó

Seguindo o cronograma de planejamento das ações de 2017, equipes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) das regiões do Juruá e Tarauacá/Envira se reuniram em Feijó na última semana.

Com o objetivo de aprofundar as estratégias específicas para cada regional do estado, o Idaf tem realizado encontros de planejamento de forma descentralizada.

A discussão serviu para alinhar as ações focadas no georreferenciamento (situar o imóvel rural) de propriedades localizadas ao longo dos rios, que são de difícil acesso.

A atividade faz parte de um convênio com o Ministério da Agricultura que reestrutura e implementa o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e fortalece as ações de defesa agropecuária.

Esse cadastro servirá para inquérito que atesta a área como livre de tuberculose e brucelose bovina, a partir de maio.

As características únicas da região, com um grande número de propriedades nas margens de rios e igarapés, é que tornam tão importante um planejamento regionalizado.

“Ao trazer nosso planejamento para dialogar com as unidades nos municípios, conhecemos mais a fundo as necessidades de cada local. As equipes vizinhas trocaram experiências entre si e aprofundamos mais as estratégias para essa região”, afirma o diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiroz.

Com atividades se iniciando nesses primeiros meses do ano, o gerente interino de Defesa Sanitária Animal, Mário César Araújo, já percebe avanços proporcionados pelo novo modelo de trabalho. “Já temos mais informações chegando a partir de nossas unidades. No Alto Acre, primeira regional onde realizamos o planejamento, as atividades já estão organizadas e iniciadas. Conseguimos otimizar o tempo e realizar um trabalho mais detalhado”, declara Araújo.