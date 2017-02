Prefeitura prepara campanhas educativas para o carnaval 2017 na capital

Às vésperas do início do Carnaval nos bairros, a Prefeitura de Rio Branco segue com os preparativos das campanhas educativas planejadas para o período. Organizado pela comunidade, o evento conta com apoio do poder público, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB). As ações mobilizam cerca de 300 pessoas, entre elas, voluntários e servidores de diversos órgãos do município.

Pelo quinto ano consecutivo, a Secretaria Adjunta da Juventude (SEJUV) estará nas ruas com o Bloco da Prevenção. O objetivo é alertar quanto aos riscos de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce, além de orientar sobre a importância do uso consciente do preservativo durante o Carnaval 2017, quando serão distribuídas 100 mil camisinhas. A novidade é a atuação conjunta com a Secretaria Adjunta da Mulher (SEMAM) e Secretaria Adjunta de Promoção da Igualdade Racial (SEADPIR), em ações de combate ao racismo e à violência contra a mulher.

De acordo com a secretária adjunta da Mulher, Lidianne Cabral, “o carnaval é a maior festa popular do país e uma ótima oportunidade para chamar a atenção quanto aos direitos das mulheres”. O terma da campanha segue o padrão das ações apoiadas pela ONU Mulheres com o objetivo de combater o abuso, assédio e todo tipo de violência contra as mulheres no período carnavalesco. O material utilizado inclui folhetos, banners, adesivos e cards para as mídia sociais digitais. A ação contará com a animação do coletivo Maracatu Pé Rachado e apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres do Acre (SEPMulheres).

Em sintonia com o enredo do Bloco 6 é D+, “Sou negro na raça e na cor”, a SEADPIR também aproveita o período carnavalesco para reforçar o combate ao preconceito racial no município de Rio Branco. “O Racismo é um tema difícil. No carnaval, a alegria e descontração tornam o momento propício à abordagem do problema que, no Brasil, é velado e algumas vezes inconsciente, tão enraizado na cultura que chega a parecer banal. Mexer com a cultura é uma forma de mudar esse padrão de comportamento. E o carnaval, enquanto expressão cultural, é um bom momento para estimular a reflexão quanto ao racismo e suas consequências. O samba do Bloco do bairro Seis de Agosto resgata a história e leva à reflexão sobre a condição do negro no país após mais de quinhentos anos de abolição”, observa a secretária da Igualdade Racial, Elza Lopes.

A campanha de combate ao Racismo no Carnaval de Rio Branco iniciou no último sábado, dia 18, durante a prévia carnavalesca do bloco “6 É D+”, no bairro Seis de Agosto.

Bloco da Prevenção

O Bloco da Prevenção é formado por jovens que participam de projetos sociais. Os ensaios para o carnaval 2017 seguem até a estreia no Carnaval de Rio Branco, no próximo dia 23, na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova.

Vida no Trânsito

Enquanto não começa a festa carnavalesca, desde esta segunda-feira, 20, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) estão nas vias de acesso às universidades de Rio Branco para execução do “Projeto Vida no Trânsito”. O objetivo é orientar quanto à segurança no trânsito e prevenir acidentes. A ação conta com apoio de servidores e voluntários da SEJUV.