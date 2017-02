Passagem de ônibus vai a R$ 3,50

Por dez votos a favor e quatro contra, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou hoje (21) o aumento da tarifa de transporte coletivo em Rio Branco. A tarifa foi reajustada dos atuais R$ 3 para R$ 3,50 e estudante permaneceu em R$ 1,0.

Na primeira votação por 11 votos a cinco, os vereadores aprovaram a Ata do Conselho Tarifária aprovando a tarifa de R$ 3,80 e R$ 1,14. Depois, a Mesa Diretora colocou em votação o subsídio proposto pelo município que reduziu os impactos do aumento para o bolso do usuário.

Pelo aumento da passagem com subsídio votaram os vereadores Elzinha Mendonça, Mamed Dankar (PT), Antônio Moraes (PT), Artêmio Costa (PSB), Jakson Ramos (PT), Juruna (PSL), Raimundo Neném (PTN), Rodrigo Forneck (PT), Eduardo Farias (PCdoB) e Raílson Correia (PTN).

Se manifestaram contra os vereadores de oposição: Roberto Duarte (PMDB), N. Lima (DEM), Célio Gadelha (PSDB), Lene e Petecão (PSD). Os vereadores Clézio Moreira (PSDB) e Emerson Jarude (PSL), se abstiveram.