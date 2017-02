Prefeito Marcus Alexandre acompanha detalhes finais da obra do Parque Jardim São Francisco

A obra de urbanização do Parque Jardim São Francisco, na entrada do bairro Tropical, será entregue à comunidade no mês de março. O anuncio foi feito pelo prefeito Marcus Alexandre, durante vistoria a obra, na manhã desta terça-feira, 21. Ele estava acompanhado de secretários do município e moradores. “Estamos na etapa final da obra com as calçadas e a drenagem. Naquele outro ponto, ao lado da Associação de Moradores, vamos fazer uma tubulação. Mas, a população já está utilizando o local para caminhadas e até meados de março vamos entregar tudo pronto para a comunidade local”, explicou o prefeito.

O projeto contempla esgotamento, drenagem, ciclovia e pista para caminhada com cerca de 500 metros de extensão, além da instalação de uma academia ao ar livre. A iluminação está sendo instalada e dois dos três quiosques-namoradeiras já estão prontos, bem como toda a pista de caminhada. Ainda serão instalados bancos, lixeiras e feito o paisagismo do jardim.

Quem vive no local, já percebeu a melhoria desde a primeira semana da obra, quando o mau cheiro que exalava no local foi eliminado. Todo o esgoto que era jogado no igarapé foi interceptado e lançado na rede coletora, com a instalação de bueiros duplos de concreto armado. Em seguida, foi feito um talude com grama para evitar desbarrancamentos. A principal função da obra é eliminar o esgoto a céu aberto e garantir espaço de esporte e lazer aos moradores.

O projeto de urbanização do Conjunto Jardim São Francisco é executado com recursos federais, por meio de projeto aprovado pelo Programa Calha Norte. O investimento é de R$ 1 milhão.

Moradores satisfeitos

Os moradores mais antigos da região do Tropical citam a espera de mais de 30 anos pela obra, que acabaria com o mau cheiro no local, bem como, garantiria um espaço para caminhadas e encontro dos moradores.

Dona Neri da Silva, que acaba de completar 75 anos e vive há 40 no local, menciona que não poderia ter ganhado melhor presente. “Criei meus filhos aqui. Mas eu tinha medo porque os ladrões se escondiam em um matagal que existia neste ponto. Agora vejo esse parque na frente da minha casa e nem tenho palavras para descrever a felicidade de ganhar esse presente de aniversário”. Já o aposentado Pedro Souza, que vive no Tropical desde 1977, revela que a espera, valeu a pena, “porque a obra está completa”. E o representante comercial Jorge da Silva explica que antes fazia caminhadas pelas ruas do bairro, “mas não era seguro por causa dos carros e as ruas que são irregulares. Aqui a pista é adequada e é muito melhor”.

Academia ao Ar Livre

O Parque Jardim São Francisco terá uma Academia ao Ar Livre. Será a 29ª entregue pelo prefeito Marcus Alexandre, que tem o esporte e as atividades físicas como uma das prioridades de sua administração.

A Academia da Comunidade ao Ar Livre é composta por dez aparelhos básicos de baixo impacto físico que tem como objetivo estimular o sistema nervoso central, além de fortalecer a musculatura, aumentar a capacidade cardiorrespiratória e a mobilidade das articulações, melhorando a flexibilidade e a coordenação motora. As academias comunitárias estão no âmbito do programa Saúde em Movimento, coordenado pelas secretarias de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Saúde (SEMSA).