Governo inaugura novas praças na Cidade do Povo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), inicia nesta quarta-feira, 22, a primeira etapa de inaugurações das novas praças na Cidade do Povo.

O conjunto de 12 praças está sendo construído na comunidade. Os moradores das quadras 9 e 24 serão contemplados com esta primeira etapa de investimentos.

“Inauguraremos duas novas áreas esportivas e seguiremos um cronograma para entregar as demais até o meio do ano, oferecendo diversas opções de cultura, lazer e qualidade de vida para os moradores do maior programa habitacional do estado”, destaca o diretor-presidente da Seop, Átila Pinheiro.

A gestão estadual disponibiliza os recursos de R$ 2,5 milhões para a implantação desses novos equipamentos públicos, que disponibilizarão áreas de quadra esportiva de areia, playground, bancos, calçadas de passeio e academia.

O projeto paisagista das praças apresenta o plantio de mudas de jacarandá, ipê-rosa, castanha elétrica, musa-entra, sombreiros e ipês.

“Temos uma parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para deixar o local e demais espaços públicos mais agradáveis, arejados e saudáveis, além de incentivar os moradores a cultivar plantas em suas residências”, relata Pinheiro.

Na harmonia entre prática esportiva e ambiente arborizado, a autarquia promoveu uma oficina de grafite com moradores, no intuito de deixar as obras mais coloridas e demonstrar os traços e talento artístico dos jovens da localidade.

O ato de inauguração será na Rua Franco Silva, quadra 9, após a Unidade Básica de Saúde, a partir das 9h30, na Cidade do Povo, e contará com a presença do governador Tião Viana.