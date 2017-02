Marcus Alexandre recebe representantes do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência

O prefeito Marcus Alexandre recebeu nesta terça-feira, 21, representantes do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Acre (CAPEDAC). Além do presidente da CAPEDAC, Edivânio Silva, e do vice-presidente José Orismar, estavam presentes também o secretário de Saúde, Oteniel Almeida, o superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck e Antônio Klémer, chefe do Cerimonial da Prefeitura. A conversa girou em torno da prestação de serviços públicos à pessoa com deficiência na capital.

Marcus Alexandre acatou o pedido de um espaço no Terminal Urbano para instalação da sede da CAPEDAC. Para o presidente Edivânio Silva, uma grande conquista. “Hoje a CAPEDAC conta com 60 associados, mas estimamos que só na capital haja pelo menos 400 deficientes físicos. Agora poderemos contar com um local para atender os associados e continuar trabalhando por melhorias no atendimento aos deficientes físicos de Rio Branco”.

Ainda durante, o encontro ficou acordado que, a cada dois meses, os veículos do Serviço de Atendimento aos Usuários Portadores de Deficiências Severas (SAUD) ficarão à disposição dos eventos da CAPEDAC. No que se refere ao atendimento em saúde, a providência foi centralizar o atendimento na Policlínica Barral Y Barral.

O prefeito Marcus Alexandre encerrou colocando-se à disposição da entidade e aproveitou a oportunidade para anunciar que está buscando parcerias para a construção do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência nos mesmos moldes do Centro do Idoso, inaugurado recentemente no Calafate. “Esse foi o primeiro encontro da CAPEDAC com a segunda gestão do prefeito Marcus Alexandre e o resultado superou nossa expectativa. A cada item que apresentávamos, o prefeito já providenciava a solução. A proposta da criação do Centro de Convivência realmente nos surpreendeu”, disse o presidente do CAPEDAC Edivânio Silva, ao destacar a relação de parceria iniciada desde a criação da entidade, há dois anos. “Como pessoa ou como gestor sempre tivemos Marcus Alexandre como grande parceiro. Esse encontro fortaleceu ainda mais essa parceria”, concluiu Edivânio.

Transporte Público acessível

Em Rio Branco, o Serviço de Atendimento aos Usuários Portadores de Deficiências Severas (SAUD) é feito em um veículo Van e em outros dois do tipo Kombi. Além disso, 98% da frota de ônibus é equipada para atendimento ao usuário com deficiência física. As pessoas com algum tipo de deficiência que possuem o cartão de bilhetagem especial podem utilizar o transporte público gratuitamente.